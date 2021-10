Milan Femminile, Selimhodzic: "È un sogno giocare per il Milan. Modello? Mi piace Modric"

Noa Selimhodzic, centrocampista israeliana del Milan Femminile, si è così espressa a MilanTV dopo l'ufficialità del suo arrivo in rossonero: "Sono molto entusiasta e non vedo l'ora di iniziare, lavorando duramente. Ora voglio vivere il sogno di giocare per il Milan. Mi ha chiamato mio padre e me lo ha detto. E io: 'Cosa? Mi vuole davvero il Milan?!'. Ero scioccata. L'ho detto al mio miglior amico ed era scioccato anche lui".

Sulla sua carriera: "Ho iniziato a giocare in Israele in un'Accademy e lì ho trascorso tre anni, lontano dalla mia famiglia. Ho già fatto questa esperienza, ma è diverso lasciare il proprio Paese. Ma questo è il mio sogno, è l'unica cosa che conta e l'unica cosa che devo fare".

Sulla sfida all'Italia: "Abbiamo perso quella partita contro l'Italia, ma giocando ho sentito che quello sarebbe stato il mio posto e che avrei voluto giocare con quelle calciatrici e a quel livello di calcio".

Sulla squadra: "È un sogno poter giocare con queste nuove compagne, sono emozionata e non vedo l'ora che inizi il mio campionato".

Sulle sue caratteristiche: "Sono brava con il pallone tra i piedi, ho visione di gioco e penso di poter dar eil emgluo a centriocampo. Devo ancora crescere dal punto di vista fisico e tecnico. Si può sempre migliorare e sono pronta a farlo".

Sul suo modello: "Mi piace Modric. Anche io gioco a centrocampo e adoro vederlo giocare, per me è il centrocampista migliore in assoluto. Il mio sogno è diventare come lui. Quando ero piccola sognavo di giocare in una grande squadra europea e il prossimo anno il mio sogno sarà quello di vincere la Champions League. Forza Milan! Sempre Milan!".