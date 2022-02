Milan Femminile, tripla di poker in 20 giorni alla Sampdoria Women

Piccolo grande record per il Milan Femminile. Grazie al 4-1 odierno, infatti, le ragazze di Ganz hanno segnato il terzo poker in meno di un mese alle blucerchiate di Cincotta: nella sfida del 23 gennaio in campionato finì 4-0, una settimana dopo, nell’andata dei quarti di finale della Coppa Italia, finì 1-4, così come nel ritorno di oggi in casa del Milan.