Milan, il cordoglio a Sabatino per la scomparsa del padre

Il Milan, attraverso un Tweet dal proprio account ufficiale, ha espresso il proprio cordoglio all'attaccante rossonera Daniela Sabatino per la scomparsa del padre.

Tutta la famiglia rossonera si stringe con un forte abbraccio a Daniela Sabatino in questo momento di profondo dolore per la scomparsa del papà 🙏



Dear Daniela, we are deeply saddened by the loss of your dear father. Our warmest condolences go out to you and your family ❤