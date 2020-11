Milan, le immagini del primo allenamento rossonero di Boquete

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha pubblicato alcune immagini del primo allenamento in rossonero di Veronica Boquete, nuova centrocampista della formazione femminile. Il profilo social del club rossonero ha anche ipotizzato una possibile presenza della spagnola nel match contro la Roma in programma domenica.

#FollowTheRossonere: our latest signing in action. Will she get some game time on Sunday? @VeroBoquete al lavoro. #MilanRoma potrà essere la sua partita d'esordio in #SerieAFemminile? #SempreMilan pic.twitter.com/Lf4n4VaWnM