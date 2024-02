MN - Domping: "Vogliamo vincere contro la Roma per andare in finale di Coppa Italia. Corti è un buon allenatore. Mi sento bene"

In occasione dell'evento organizzato dal Milan per il lancio della quarta maglia in collaborazione con Puma e PLEASURE, l'attaccante della squadra di mister Corti Chanté Mary Dompig ha così parlato ai microfoni dei media presenti:

Sulla semifinale di Coppa Italia contro la Roma:

"Abbiamo vinto contro il Sassuolo e vincere contro la Roma per andare in finale. Sarà una partita difficile ma tutto è possibile. Facciamolo".

Sull'obiettivo pouel scudetto:

"In questo momento mi sento bene. Stiamo lavorando e stiamo andando nella direzione giusta. Quindi penso che riusciremmo a finire almeno nelle prime cinque posizioni. Speriamo di vincerle tutte".

Sull'evento di questa sera:

"E' sempre un piacere stare con i grandi giocatori e sono contenta di essere qua".

Su mister Corti:

"Corti è un buon allenatore. Stiamo facendo meglio e penso che stia facendo un grande lavoro".