MN - Giuliani: "Contro la Roma dovremo scendere in campo e giocare come sappiamo"

Giuliani: "Contro la Roma dovremo scendere in campo e giocare come sappiamo"

In occasione dell'evento organizzato dal Milan per il lancio della quarta maglia in collaborazione con Puma e PLEASURE, il portiere della squadra di mister Corti Laura Giuliani ha così parlato ai microfoni dei media presenti:



Sulla Coppa Italia e la semifinale contro la Roma:

"Dobbiamo scendere in campo e giocare come sappiamo. Andare in campo e mettere in pratica quello che alleniamo tutti i giorni. Poi la partita parte 0 a 0 e ci sarà da divertirsi".

Sulla poule scudetto che passa per il Sassuolo:

"Il Sassuolo è una squadra che gioca palla a terra e che ha delle bellissime trame di gioco. Sta acquisendo col tempo consapevolezza e non dobbiamo sottovalutarla, chiudere bene gli spazi e la profondità e poi cercare di impostare il nosotro gioco sfruttando gli esterni cercando di fare più gol possibili senza prenderli".

Tema Nazionale: amichevole contro l'Inghilterra ennesima prova per dimostrare che l'Italia vale

"Ogni partita è a sè ma sono tutte partite bellissime da giocare, stimolanti, che portano soprattutto tanta esperienza. Ci stiamo divertendo noi, stiamo facendo divertire fuori. Abbiamo ritrovato consapevolezza e partiamo da quello che abbiamo fatto nelle ultime partite per costruire quello che viene dopo, anche perché continuando su questa striscia possiamo toglierci delle soddisfazioni".