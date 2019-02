Morace a MTV: "Una vittoria ci rimetterebbe in carreggiata, mi auguro di concretizzare le occasioni"

Carolina Morace ha parlato a Milan TV alla vigilia della sfida contro la Juventus: "Una vittoria nostra ci rimetterebbe in carreggiata, può essere la partita di svolta del campionato. Noi siamo cresciute a livello individuale, collettivo, in settimana abbiamo studiato le avversarie, dove possiamo metterle in difficoltà e viceversa. Abbiamo dei compiti da eseguire, cercheremo di eseguirli mettendo tutte le abilità individuali. Ho un gruppo di ragazze intelligenti, si sono rese conto che non sono qui per caso. Contro la Fiorentina abbiamo perso 4-0 ma in 10 contro 11 abbiamo avuto occasioni, è stata un po' la svolta, poi siamo andati a vincere in maniera decisa a Verona e abbiamo fatto risultato col Tavagnacco. Mi auguro di concretizzare le occasioni, contro queste squadre si hanno mezze occasioni e bisogna buttarla dentro. Partite del genere sono già stimolanti ma so quello che devo dire alle ragazze".