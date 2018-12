Morace a Sky: "Peccato, avremmo potuto essere prime al giro di boa. Abbiamo avuto problemi con le squadre più deboli di noi"

Carolina Morace ha parlato a Sky Sport in occasione del premio Golden Boy: “Noi siamo state in testa alla classifica per gran parte del campionato, peccato perché potevamo fare il giro di boa in testa. Abbiamo avuto problemi con le squadre più deboli di noi, non siamo state allestite per vincere lo scudetto, i tifosi si stanno affezionando, essere prime forse non è sempre un vantaggio”

Sul calcio femminile in televisione: “La cosa negativa è soltanto che si può perdere l’importanza della squadra per far crescere le proprie individualità. Questo è uno sport di squadra e serve farlo con tutte le giocatrici. È importante che gli sport di squadra permettono di avere più di un leader. Dobbiamo rimanere con la nostra identità. È un calcio più semplice il nostro, non di campionissime ma di persone umili che continuano a studiare e fare il proprio lavoro. È però importante che squadre come Milan, Fiorentina, Inter, Juventus ci abbiano accolto”