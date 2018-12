Morace sul calcio femminile: "In Italia siamo vent'anni dietro agli altri, ma sappiamo fare le cose bene. La Nazionale femminile deve avere più pubblicità"

Carolina Morace, dal palco del premio Golden Boy a Torino, ha parlato così della crescita del calcio femminile: “Probabilmente prima non era il tempo giusto per il calcio femminile. Quest’anno si stanno raccogliendo i frutti del progetto nato anni fa. Ora siamo ancora un ventennio dietro rispetto agli altri, serve pazienza. Ma noi italiani sappiamo fare bene le cose, siamo artigiani. Mi auguro che il fatto di essere italiani e di conoscere questo sport bene possa permettere al calcio italiano di fare un salto. Ci saranno i Mondiali, l’Italia non so dove possa arrivare ma non conta. Adesso la Nazionale femminile deve avere pubblicità e gli stadi dovranno essere pieni come per tutte le altre nazionali”