Oggi primo derby femminile a San Siro. Le rossonere indosseranno il Kit celebrativo per i 125 anni del Milan

Oggi pomeriggio verrà giocato il primo, storico, derby femminile a San Siro: le rossonere inoltre indosseranno il Kit Celebrativo PUMA creato appositamente per celebrare i 125 anni di storia del club rossonero.

Elisabet Spina, Head of Women Football di AC Milan, ha presentato così la sfida ai canali ufficiali del club: "Siamo emozionati e orgogliosi perché abbiamo la grande opportunità di rigiocare su un campo che ha ospitato i più grandi eventi calcistici mondiali. Grazie al supporto e alla visione di tutto il Club il settore femminile si è evoluto, l'interesse sta crescendo e il livello tecnico si è alzato notevolmente. La scelta di avere in panchina Suzanne Bakker, unica allenatrice donna in Serie A, va nella direzione di un calcio innovativo mirato alla crescita delle giovani".

DOVE VEDERE MILAN FEMMINILE-INTER

Data: domenica 8 dicembre 2024

Ora: 14:30

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Dazn, Raisport

Web: MilanNews.it