Pomigliano-Milan, Ganz: "Vittoria importantissima. Inter e Juve? Prima il Cittadella"

Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, si è così espresso a MilanTV dopo la vittoria delle rossonere sul Pomigliano: “Quella di oggi è una vittoria importantissima, data la vittoria della Roma, del Sassuolo e della Juventus. Dovevamo cercare di mantenere la classifica com’era prima di domenica. Le ragazze sono state brave perché abbiamo provato il 3-5-2 in tutta settimana, poi abbiamo dovuto cambiare il sistema di gioco e metterci con il solito 3-4-1-2. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo. Nel secondo dovevamo essere più decisi per fare il terzo gol, ma uno 0-2 in trasferta è ottimo perché non abbiamo preso gol“.

Sulle prossime partite: “Lavoriamo sempre con grandissima intensità. Ora prepariamoci alla trasferta di sabato contro il Cittadella. È una partita che vogliamo andare a vincere con tanti gol se fosse possibile, poi penseremo ad Inter e Juventus“.