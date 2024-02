Poule salvezza Serie A Femminile: c'è il calendario. Le rossonere riposano alla prima

La corsa verso lo scudetto e verso la salvezza riparte nel weekend tra sabato 16 e domenica 17 marzo. Dopo la parentesi dedicata alle semifinali della Coppa Italia Frecciarossa, in programma nei prossimi due fine settimana (Milan-Roma e Fiorentina-Juventus le gare di andata domenica 3, ritorno tra sabato 9 e domenica 10 a campi invertiti), il campionato tornerà con le ultime dieci giornate, decisive per la lotta allo scudetto, per i tre posti nella prossima UEFA Women's Champions League e, nel caso della poule salvezza, per evitare la retrocessione. Roma (già aritmeticamente in Champions), Juventus, Fiorentina, Sassuolo e Inter disputeranno la poule scudetto, mentre Milan, Como Women, Sampdoria, Napoli Femminile e Pomigliano saranno protagoniste della poule salvezza.

IL REGOLAMENTO Le dieci squadre si porteranno dietro dalla prima fase i punti in classifica, così come la differenza reti e gli scontri diretti. In caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre al termine delle due poule, conteranno i punti ottenuti e la differenza reti nei quattro scontri diretti, due della prima fase e due della seconda. Le prime tre classificate al termine della poule scudetto si garantiranno l'accesso alla UEFA Women's Champions League 2024-2025 (per l'Italia c'è un posto in più rispetto alla passata stagione), mentre l'ultima della poule salvezza retrocederà direttamente in Serie B, con la penultima che disputerà lo spareggio promozione-retrocessione con la seconda del campionato di B.

POULE SCUDETTO Inter-Juventus e Sassuolo-Fiorentina saranno le prime due partite della poule scudetto, con la Roma che osserverà il turno di riposo. Le giallorosse, che comandano la classifica con 8 punti di vantaggio sulle bianconere, debutteranno ospitando il Sassuolo; alla terza giornata Juventus-Fiorentina, sfida tra le due inseguitrici della squadra di Spugna e separate a loro volta da quattro punti; alla quarta e alla nona Roma-Juventus (andata nella Capitale), con la sfida tra le campionesse d'Italia e le viola e Juventus-Sassuolo (andata a Biella) alla quinta.

POULE SCUDETTO - Prima giornata (16-17 marzo)

Inter-Juventus

Sassuolo-Fiorentina

Riposa: Roma

POULE SALVEZZA Sarà il Milan a riposare nella prima giornata della poule salvezza, con Como Women-Napoli Femminile e Pomigliano-Sampdoria che apriranno la lotta per non retrocedere tra il 16 e il 17 marzo. Derby campano all'ultima giornata: andata in casa del Napoli, ritorno sul campo del Pomigliano. Si riparte con la squadra di Corti e quella di Bruzzano a pari punti (21) e la Sampdoria a 18.

POULE SALVEZZA - Prima giornata (16-17 marzo)

Como Women-Napoli Femminile

Pomigliano-Sampdoria

Riposa: Milan