Primavera Femminile, la Roma si conferma Campione. Per il Milan ottima stagione

La Roma batte la Juventus e si laurea campione d’Italia del Campionato Primavera per la terza volta consecutiva. Al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, dove due anni fa le capitoline vinsero il loro primo titolo dando il via al ciclo di successi targato Fabio Melillo, va in scena l’ennesimo capolavoro delle giallorosse, che conquistano il trofeo grazie alle reti di Bergersen e Pacioni. Le bianconere, arrivate a disputare la Final Four con tante calciatrici sotto età, non possono nulla di fronte alla maturità e alla compattezza delle rivali. Al fischio finale è festa giallorossa, con le calciatrici che si stringono intorno al loro tecnico, che saluta il club dopo quattro stagioni di trionfi.