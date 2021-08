Primo turno UWCL, Hoffenheim prima finalista. Aspetta la vincente di Zurigo-Milan

Il Milan Femminile sarà impegnato oggi contro lo Zurigo per la sfida valida per la semifinale del primo turno della UEFA Women's Champions League 2021/22. In caso di vittoria le rossonere di Ganz affronteranno le tedesche dell'Hoffenheim, le quali hanno battuto il Valur 1-0 nell'altra semifinale grazie ad una rete di Nicole Billa su assist di Jule Brand.