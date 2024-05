Serie A Femminile, 100 vittorie rossonere e il punto sul campionato

L’ottava giornata di questa seconda fase del campionato di Serie A eBay ha visto la vittoria della Roma Campione d’Italia sull’Inter di Guarino per 4-3 e il successo della Juventus sulla viola per la lotta alla poule scudetto, mentre sul fronte poule salvezza, la Sampdoria si è imposta sul Napoli per 2-0 e il Milan di Corti è reduce dalla vittoria di misura sul Como per 1-0. Le rossonere raggiungono non solo le 100 vittorie in tutte le competizioni, ma continuano anche la striscia di risultati positivi in campionato, collezionando sette vittorie e un pari nelle ultime otto gare e restano imbattute contro il Como in Serie A, con quattro vittorie e due pareggi negli ultimi sei precedenti.

La sfida precedente: Milan - Como

La gara casalinga al Puma House of Football si è aperta di fatto con il Diavolo che prova a mostrarsi fin da subito pericoloso al 5’, con Cernoia che si accentra e va alla conclusione, ma non riesce a trovare lo specchio della porta. La rete del vantaggio si concretizza al 26’, con l’azione rossonera partita sulla fascia, Bergamaschi che regala un cross al bacio per Soffia e la deviazione vincente di testa della numero 20. Dopo la rete dell’1-0, le rossonere continuano a non abbassare il ritmo, pressando le avversarie e cercando di sfruttare al massimo ogni palla recuperata, come al 40’ con il tentativo sotto porta di Ijeh - sempre su assist di capitan Bergamaschi - e la risposta di Gilardi che allontana la palla, o al 68’ con la clamorosa occasione gol per Laurent che prova la conclusione sotto rete, ma la palla termina alta sopra la traversa.

La prossima sfida: Napoli - Milan

Nella prossima giornata di Serie A eBay, il Diavolo sarà ospite allo stadio comunale “Arena” Giuseppe Piccolo per la trasferta contro il Napoli. Le azzurre sono reduci dalla 16^ sconfitta stagionale, il ko contro la Sampdoria, grazie alla doppietta di DellaPeruta nella prima frazione di gioco. La squadra di Seno - attualmente al penultimo posto in classifica - si prepara alla sfida di domenica contro il Milan e, in contemporanea, seguirà l’evolversi dell’altra gara valida per la poule salvezza: Como - Pomigliano, con le pantere all'ultimo posto e a sole tre distanze dal Napoli.