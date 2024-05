Serie A Femminile, 2-2 tra Pomigliano e Milan: rossonere rimontate nel finale di gara

Dopo un turno di riposo e il 3-1 contro la Sampdoria, il Milan di Corti trova il Pomigliano nella trasferta allo stadio Liguori di Torre del Greco. Se da un lato le rossonere sono reduci da sei vittorie consecutive in campionato, il Pomigliano, invece, arriva alla sfida contro il Diavolo da due pareggi, rispettivamente nel derby contro il Napoli e il 2-2 nella gara contro le blucerchiate. In totale, il testa a testa tra le due squadre, vede le rossonere in netto vantaggio, con 5 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta negli ultimi 7 confronti in Serie A. In questa settima giornata della seconda fase del campionato, il risultato della gara segna un 2-2 finale, punteggio che non dà chiaro merito al doppio vantaggio iniziale e alla supremazia in campo del Milan. Nella prossima giornata, la squadra di Corti troverà il Como nella sfida casalinga al Centro Sportivo Vismara.

Il Match

L’approccio del Milan alla gara di oggi inizia un po’ con lo stesso fil rouge delle ultime gare, confermando il periodo positivo della squadra di Corti. Alle le rossonere - ben organizzate in campo e decisamente più propositive - bastano pochi minuti per rendersi di fatto pericolose. Siamo al 4’, quando il Diavolo sfiora il vantaggio con l’azione nata da un tiro cross di Dompig, respinto dal portiere avversario, e dalla conclusione di Dubcova, che prende il palo e viene deviata infine in corner. Proprio dagli sviluppi dalla bandierina, il Diavolo riesce a sbloccare il risultato grazie alla deviazione di testa di Mesjasz sul secondo palo, con la rossonera che regala in questo modo la rete dello 0-1 alle compagne di squadra. Dopo il vantaggio guadagnato primi minuti, la gara diventa subito più in discesa per il Milan, che continua non solo a mantenere ritmi alti, ma anche a dimostrare la propria superiorità in campo e a creare le occasioni più pericolose, come al 8’, con Ijeh che non riesce a trovare la deviazione decisiva sotto rete, venendo ostacolata infine da una carambola in area della difesa avversaria. Nonostante la netta supremazia rossonera, il Pomigliano prova a rendersi pericoloso al 22’ con un lancio lungo per Archangeli che si scontra con Babb e commette fallo in attacco. Nel finale di primo tempo, al 44’, la squadra di Corti sfiora il raddoppio con il cross di Soffia in area e il sinistro al volo di Guagni che impegna il portiere avversario all’intervento.

Nella ripresa, dopo un paio di occasioni per la squadra di Corti non finalizzate al meglio, al 51’, le rossonere riescono ad allungare sul Pomigliano, disegnando uno scenario simile a quello della prima rete, questa volta con Cernoia dalla bandierina e con la deviazione di testa di Mesjasz che sigla la sua doppietta personale della gara. Man mano che i minuti passano, cresce però anche la voglia del Pomigliano di giocarsi il tutto per tutto, tanto da accorciare le distanze al 73’ con Szymanowski, che supera la difesa rossonera e va al tiro di destro che termina sul secondo palo, e da agguantare il 2-2 finale all’87’, grazie al tiro angolato dalla distanza di Rabot.