Serie A Femminile, cuore Milan: rimonta da 0-2 a 2-2 contro la Fiorentina

vedi letture

La Serie A Femminile eBay riparte con l’undicesima giornata, la seconda del girone di ritorno. Il turno si è aperto con lo 0-0 tra Lazio e Sampdoria, mentre l’Inter di Piovani ha avuto la meglio sul Napoli con un prezioso 1-0. Spicca tra i big match la sfida tra Fiorentina e Milan, disputata al Viola Park: le padrone di casa, saldamente in zona poule scudetto con 22 punti, ospitano la squadra rossonera chiamata a rialzarsi dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro la capolista Juventus. Dopo un primo tempo dominato dalla Fiorentina, conclusosi sul 2-0, il Milan ha saputo reagire con carattere nella ripresa, strappando un pareggio per 2-2 che tiene viva la corsa per la poule scudetto.

IL MATCH

La gara si accende sin dai primi minuti, con la Fiorentina subito pericolosa al 4’. Severini, lanciata in area, prova il destro sul primo palo, ma Giuliani risponde con una parata precisa. Il vantaggio viola non tarda ad arrivare: al 9’, Bonfantini orchestra un rapido contropiede e serve Janogy, che elude la difesa rossonera e insacca l’1-0. La squadra di De la Fuente continua a spingere e raddoppia già al 13’: Bonfantini mette in mezzo un cross insidioso, deviato sfortunatamente da Ijeh nella propria porta per il 2-0. Il Milan fatica a reagire e si affaccia timidamente in avanti solo al 34’, con Koivisto che smista per Nadim, la cui conclusione termina però lontano dallo specchio della porta.

La ripresa segna un cambio di passo per il Milan, che riapre i giochi al 47’. La neoentrata Arrigoni trova il gol con un preciso sinistro che si insacca sul secondo palo. Da quel momento, la squadra di Bakker cresce, aumentando intensità e controllo del gioco. Al 59’, è ancora Arrigoni a sfiorare il pareggio con una conclusione deviata sopra la traversa da Severino. Nonostante il forcing rossonero, la Fiorentina va vicina al tris al 62’: Bonfantini si trova a tu per tu con Giuliani, ma il portiere del Milan si oppone con un grande intervento. Il pareggio arriva all’83’ su calcio di rigore concesso per un fallo su Renzotti. Karczewska si incarica della battuta e dopo una prima respinta da parte del portiere viola, l’attaccante riesce a ribattere in rete per il definitivo 2-2. Il match ha messo in luce le due anime delle squadre: una Fiorentina brillante nella prima frazione, capace di sfruttare le proprie qualità offensive, e un Milan determinato nella ripresa, con una reazione di carattere che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa alla poule scudetto.