Serie A Femminile, domani il calendario per la poule scudetto e poule salvezza

vedi letture

Dopo un breve periodo di stop per la pausa nazionali, siamo pronti a inaugurare la seconda fase del campionato 2023-2024 di Serie A Femminile eBay. Domani mattina, infatti, alle ore 12:30 verrà pubblicato sul sito e sui vari canali social della FIGC il calendario relativo alla poule scudetto e alla poule salvezza. Nell’ultima giornata della regular season, il Milan di Corti si è aggiudicato il derby di Milano contro l’Inter di Rita Guarino, grazie all’autorete di Alborghetti e alla deviazione decisiva di Staskova al 34’ sulla rovesciata di Piga. Le rossonere chiudono di fatto la prima parte della stagione al sesto posto in classifica a quota 21 punti, seguite da Como, Sampdoria, Napoli e Pomigliano.

Nella parte alta della classifica, invece, la Roma in solitaria a 51 punti, reduce dalla vittoria di misura sulla Fiorentina, la Juventus, che si è imposta sul Napoli per 4-1, e a seguire Fiorentina, Sassuolo e Inter. Le prossime dieci giornate, valide per la seconda fase del campionato in corso, saranno decisive per decretare le prime tre classificate, le quali avranno accesso alla UEFA Women’s Champions League 2024-2025, l’ultima classificata che retrocederà in Serie B, e la penultima che giocherà lo spareggio con la seconda classificata di Serie B.