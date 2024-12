Serie A Femminile, Il derby della Madonnina termina in pareggio

La dodicesima giornata di Serie A Femminile eBay si è aperta con la rimonta e la vittoria delle attuali campionesse d’Italia sul Como per 2-1. In questa giornata, Serie A e Serie B femminile si sono unite nella celebrazione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, condividendo e promuovendo messaggi di sensibilizzazione e di valorizzazione dello sport come strumento di integrazione e inclusione sociale. Inoltre, l’evento clou del weekend è il derby della Madonnina, che per la prima volta nella storia si gioca nello scenario unico di San Siro, regalando al calcio femminile un palcoscenico all’altezza della sua crescita.

Sebbene gli ultimi precedenti sorridono alla squadra di coach Bakker, con un pareggio e una vittoria, la sfida di questa domenica rappresenta un’occasione fondamentale per le rossonere per tenere viva la corsa alla poule scudetto e accorciare il divario sulle dirette concorrenti. Sull'altro fronte, le nerazzurre, di fatto, hanno collezionato una sola sconfitta (contro la Fiorentina) nelle ultime 11 gare di Serie A e attualmente si trovano a meno cinque dalla Juventus capolista.

Il match

Il derby si accende fin dai primi minuti. Il Milan parte forte, dimostrando maggiore aggressività e dinamismo rispetto all’Inter di Piovani. Al 5', le rossonere vanno vicine al vantaggio con due occasioni firmate Renzotti, tra cui un potente destro che si stampa sulla traversa. Il pressing continua, con Ijeh che al 24' sfiora il gol con un destro insidioso dal limite, costringendo Runarsdottir all’intervento. Nonostante il predominio territoriale del Milan, è l’Inter a trovare il vantaggio nel finale del primo tempo: Bartoli, con un tiro sul primo palo, punisce la difesa rossonera e porta le nerazzurre sullo 0-1.

La ripresa si apre con un Milan determinato. Al 48', Mascarello sfiora il pari con una conclusione che finisce alta sulla traversa. La svolta arriva pochi minuti dopo: Renzotti serve un assist perfetto per Nadim, che insacca nell’angolino siglando il suo primo gol in maglia rossonera e il primo centro straniero della storia del calcio femminile a San Siro. Al 64’ ci riprova Nadia Nadim che si accentra e prova la conclusione di destro dalla distanza, costringendo Runarsdottir all’intervento. Nel finale, il ritmo del match cresce ulteriormente, con entrambe le squadre che provano a portare a casa i tre punti. Se da un lato abbiamo la conclusione centrale di Dompig al 68’ che termina tra le braccia del portiere avversario, dall'altro lato l'Inter prova a superare le rossonere con il tiro insidioso di Detruyer, intercettato da una Giuliani provvidenziale.

Il derby della Madonnina femminile a San Siro non ha di certo deluso le aspettative, regalando di fatto intensità, spettacolo e un messaggio sociale forte. Il pareggio finale lascia la classifica invariata, ma conferma la crescita e la competitività del movimento femminile italiano. Al netto della prestazione attenta e di qualità, ll Milan guadagna fiducia per le prossime sfide, mantenendo viva la corsa per la poule scudetto. San Siro, intanto, si candida a diventare la cornice di nuovi momenti storici per il calcio femminile.