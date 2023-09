Serie A Femminile - Il Milan di Ganz cade in casa contro la Roma e si prepara a un vero tour de force

Con il fischio d’inizio di Pomigliano - Juventus, inizia ufficialmente la stagione 2023-2024 di Serie A Femminile. La sfida, trasmessa sul sito ufficiale della FIGC e sul canale YouTube, termina con la vittoria della squadra di Montemurro che, dopo essere passata in svantaggio, si impone per 2-3 sul Pomigliano e archivia di fatto la prima stagionale. Oggi, invece, è la volta del big match tra le campionesse d’Italia e la squadra di mister Ganz. Milan - Roma, una sfida che è sempre garanzia di grandi emozioni, con i precedenti che sorridono però al momento alle giallorosse.

E di fatto, nonostante l’equilibrio iniziale e la concentrazione da parte di entrambe le squadre, è la Roma di Spugna a proporsi maggiormente in attacco e a impostare il gioco, mentre il Milan si concentro sulla fase difensiva e sulle ripartenze. E di fatto, la prima scintilla della gara arriva al 13’ con la ripartenza delle rossonere non sfruttata al meglio e con la palla per Arnadottir che finisce comoda tra le braccia di Ceasar.

Sull’altro fronte, invece, le giallorosse sfiorano la rete del vantaggio al 17’ con la bellissima parata di Giuliani e con la palla che colpisce la traversa. Dopo appena mezz’ora, nonostante una buona fase di gioco da parte del Milan, è di fatto la Roma a passare in vantaggio al 35’ con la punizione giallorossa, la deviazione di Bartoli e la conclusione in rete di Linari. Pochi minuti dopo, però, la gara diventa sempre più in salita per la squadra di Ganz, a causa di una distrazione della difesa rossonera che costa al Milan la rete del raddoppio della squadra campione d'Italia, con Haavi che recupera palla e fa 0-2.

Nella ripresa, il Milan torna in campo più aggressivo e con la voglia di reagire. E di fatto, al 49’ Chanté Dompig riapre il match e a regala la rete dell’1-2 alle compagne di squadra con il bellissimo tiro dal limite dell’area che termina nell’angolino della porta. Sembrerebbe proprio questo il momento chiave della gara. Il Milan si rialza, reagisce e rientra in partita, tanto da agguantare il pari al 61’ con la neo entrata Marinelli, che si fa largo nella mischia e chiude in rete.

Ma proprio nel momento migliore delle rossonere arriva la terza rete giallorossa, con Greggi che riporta la Roma in vantaggio al 79’, grazie alle precisa conclusione a giro da fuori area. Nel finale di gara la squadra di Spugna prima sfiora il gol all’89’, con la palla che prende in pieno la traversa e poi trova infine la rete del 2-4 al 92’ con il cross di Serturini e la deviazione in rete di Glionna che sigla il poker finale.

Il Milan di Ganz cade in casa contro le campionesse d’Italia e si prepara di fatto a un vero e proprio tour de force, che vede prima la trasferta contro il Napoli e poi la gara casalinga contro la Juventus.