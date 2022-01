Serie A Femminile, il Milan domina e si impone sulla Sampdoria per 4-0

La tredicesima giornata di Serie A Femminile si è aperta ieri con non poche sorprese. Da un lato la conferma di un Sassuolo in ottima forma fisica che si è imposto sull’Hellas Verona per 4-0, mentre dall’altro lato invece il bellissimo match tra la Juventus capolista e la Fiorentina, una sfida ricca di emozioni che aveva visto prima le bianconere sotto di due reti e poi la rimonta da parte della squadra di Montemurro nella seconda frazione di gioco.

Bastano pochi minuti soltanto per capire l’andazzo della gara: il Milan parte con il piede sull’acceleratore creando tante occasioni e guadagnando diversi corner. Le rossonere si mostrano pericolose già al 4’ di gara con Linda Tucceri Cimini che calcia dalla bandierina, ma il direttore di gara ferma l’azione per fallo in attacco sul portiere avversario.

Passano i minuti ma il Milan continua a essere aggressivo in attacco, cercando di sfruttare al massimo le occasioni su calcio d’angolo e recuperando palla e ripartendo in velocità. Tra le occasioni principali è utile menzionare sia quella al 10’ con la doppia occasione rossonera prima con Thomas e poi con Grimshaw che l’azione di qualche minuto dopo su calcio d’angolo di Linda e colpo di testa di Laia Codina, con la palla che finisce alta sulla traversa. Ma il Milan è sempre al comando e continua a pressare e ad attaccare contro una Samp di fatto schiacciata negli ultimi metri. Il momento clou arriva però al 22’, con la bella azione corale della squadra di Ganz, l’assist di Guagni e la rete del meritato vantaggio rossonero di Lindsey Thomas che colpisce di testa e fa 1-0.

Minuto dopo minuto le rossonere continuano il loro dominio in campo, mostrando tanta compattezza e sicurezza. Tra tutte è Alia Guagni a spostare gli equilibri: autrice di un’ottima prestazione di qualità e di 3 preziosi assist. Al 31’ ci pensa di fatto il capitano Bergamaschi a regalare il raddoppio al Milan su assist di Guagni e poco dopo, al 34’, è la volta di Martina Piemonte (sempre su assist della nostra numero 37) a segnare la sua prima rete in rossonero.

Nella ripresa il Milan continua a costruire sulle fasce e a far male, in particolare al 52’ con il calcio d’angolo battuto da Linda, controllo e tiro di Christy Grimshaw ma il portiere avversario nega il poker alle rossonere. Ciononostante, la squadra di Ganz continua a essere pericolosa anche al 64’ con la traversa piena di Codina e la ribattuta di Piemonte che finisce sul portiere.

Nella seconda frazione di gioco il Milan va vicinissimo alla rete del 4-0 in diverse occasioni, in particolare all’80’ con la seconda rete di testa della gara di Thomas su assist di Thrige Andersen, annullata poi per fuorigioco della giocatrice francese e all’85’ con il tacco di Greta Adami per Miriam Longo che colpisce in pieno la traversa. Ma non finisce qui, perché siamo nel pieno del recupero quando Lindsey Thomas segna –questa volta regolarmente - la sua doppietta personale su un assist preciso di Greta Adami e chiude definitivamente la gara sul 4-0

Il Milan guadagna così 3 punti fondamentali e sale a quota 28 avvicinandosi alla Roma e al Sassuolo, entrambe reduci dalla vittoria rispettivamente contro il Napoli e l’Hellas Verona e lasciando invariato il distacco con l’Inter, reduce dalla vittoria contro il Napoli per 1-3.