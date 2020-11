Serie A femminile, la classifica: il Milan momentaneamente primo

Dopo la vittoria del Milan femminile contro il Napoli, la squadra di Maurizio Ganz raggiunge la prima posizione in classifica in cui staziona la Juventus con una partita in meno. Le bianconere, domani, affronterranno il Sassuolo per una sfida di alta classifica che il Milan femminile guarderà da spettatrice interessata. Questa la classifica completa:

Juventus Women 18*

Milan Women 18

Sassuolo Calcio Femminile 16*

Empoli Ladies 15

Roma Women 12

Fiorentina Femminile 10

Inter Milano Women 8

Hellas Verona Women 6*

Florentia San Gimignano 6

Pink Bari 4

San Marino Academy 3*

Napoli Femminile 0

* Una partita in meno