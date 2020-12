Serie A femminile, la classifica: Milan a -3 dalla Juve

Partita dopo partita, il Milan femminile sta costruendo un campionato straordinario, macchiato dalla sconfitta per 1-0 contro la Juventus a San Siro. Nove vittorie che equivalgono a 27 punti, e un secondo posto più che meritato. Il campionato non è finito, e le rossonere hanno ancora il tempo per sognare la parola scudetto, ma l'obiettivo primario rimane comunque la qualificazione in Champions League. Di seguito, quindi, la classifica del campionato di Serie A femminile:

Juventus 30 punti

Milan 27

Sassuolo 22

Empoli 17

Fiorentina 14

Inter 14

Roma 13

Florentia 13

Hellas Verona 10

San Marino 8

Bari 3

Napoli 1