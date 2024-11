Serie A Femminile, la Juventus supera il Milan 3-0 e resta imbattuta in campionato

vedi letture

La nona giornata di Serie A Femminile eBay si apre con due big match di grande intensità: Roma - Fiorentina e Juventus - Milan. Se da un lato le campionesse d’Italia si sono imposte sulla Viola per 1-0, dall’altro lato il Milan di coach Bakker, reduce dalle vittorie contro Sassuolo (in campionato) e Freedom (in Coppa Italia), si prepara a chiudere il girone d’andata con l’importante sfida di Biella contro la Juventus capolista.

Ponendo il focus sul match delle 16, il Diavolo arriva alla gara con tanta motivazione e con quattro risultati utili nelle ultime cinque giornate, tenendo conto in particolare di una giocatrice su tutte, Ijeh, al suo terzo centro consecutivo in campionato e al top della forma fisica. Sull’altro fronte le bianconere, ancora imbattute in questa stagione e alla ricerca del nono risultato utile consecutivo.

Dopo solo 5’ dal fischio d’inizio, le bianconere sbloccano la gara con un pregevole pallonetto di Girelli che supera Giuliani, lasciandole poche chance di intervento. Nonostante il vantaggio, le ragazze di Canzi continuano a dominare il campo, trovando il raddoppio all’8’: Giuliani respinge il primo tentativo di Girelli, ma Caruso è lesta ad approfittare e insacca in rete. Dopo l’avvio scoppiettante delle bianconere, al 18’ arriva il primo segnale di reazione rossonera con un tiro di Stokić che sfiora il palo. Il Milan continua a cercare spazi e al 21’ Nadim costruisce un’azione interessante, con un cross che non trova nessuna deviazione decisiva, mentre al 22’ Ijeh impegna Peyraud-Magnin con un tiro di potenza.

Nella ripresa, la Juventus mantiene alta la pressione e realizza il terzo gol al 53’: Caruso serve un assist perfetto a Cantore, che con un tiro preciso trova l’incrocio dei pali. Le rossonere tentano di spingersi nella metà campo avversaria, ma mancano di incisività al momento decisivo: al 66’ il tiro dalla distanza di Ijeh sorvola la traversa, mentre all’80’ Dompig prova a riaprire la partita, ma Peyraud-Magnin si oppone con una parata impegnativa.

Il Milan chiude in questo modo il girone d’andata con una sconfitta, al termine di una prima fase caratterizzata da un avvio complesso per la squadra di Bakker, seguito poi da una reazione forte e chiara e da una striscia di risultati utili. Conclusa questa prima fase, il percorso per la poule scudetto è ancora aperto e lungo. Al rientro dalla pausa nazionali, infatti, il Milan avrà subito l'opportunità di rialzarsi e di rimettersi in gioco con la sfida casalinga al Puma House of Football contro il Como.