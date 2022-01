Serie A Femminile, le convocate di Ganz per Hellas Verona-Milan

Messa alle spalle l'esperienza in Supercoppa Italiana, le rossonere si rituffano in campionato ritrovando quella che era stata l'ultima avversaria del 2021: Hellas Verona-Milan è, infatti, la prima giornata di ritorno della Serie A Femminile. Queste le convocate di Mister Ganz per la partita in programma domani alle 14.30:

PORTIERI

Babb, Fedele, Giuliani.

DIFENSORI

Agard, Árnadóttir, Fusetti, Guagni, Thrige, Tucceri Cimini.

CENTROCAMPISTI

Adami, Dal Brun, Grimshaw, Selimhodzic.

ATTACCANTI

Bergamaschi, Cortesi, Longo, Miotto, Piemonte, Stapelfeldt, Thomas.