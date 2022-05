Serie A Femminile, le rossonere pronte a sfidare la Juventus nel big match finale

MilanNews.it

Ultimi 90’ alla fine della stagione 21-22 di Serie A Femminile: il grande giro di boa tra derby, scontri salvezza e big match, insomma, una giornata da vivere fino alla fine. In effetti, ad inaugurare la 22esima giornata è Lazio-Roma, il derby tra la squadra di Catini, in piena zona retrocessione e posizionata al penultimo posto in classifica, e le giallorosse, reduci da un’ottima stagione, culminata con il raggiungimento dell’obiettivo qualificazione in Champions League e il pass per la finale di Coppa Italia contro la Juventus. A seguire il big al Centro Sportivo Vismara con protagoniste Milan e Juventus, mentre nel pomeriggio il derby campano - che vale la salvezza - tra Napoli e Pomigliano, separate solo da 1 punto.

Focus su Milan - Juventus

Per la squadra di Ganz, matematicamente terza in classifica, si preannuncia comunque un pomeriggio di alto livello. Nonostante il risultato finale non vada a influire sulla classifica, il match tra Milan e Juventus porta con sé comunque tanta tensione e competizione. Nel dettaglio, si tratta del quinto incontro stagionale tra le rossonere e la squadra di Montemurro. Da un lato il Milan è reduce da ben dieci successi di fila in campionato, e, last but not least la meritata vittoria per 3-0 nel derby contro l’Inter lo scorso sabato pomeriggio. Dall’altra parte, invece, la Juventus, matematicamente già campione d'Italia con i suoi 56 punti totalizzati e con uno stacco di 5 lunghezze sulla Roma. I precedenti tra le due squadre sono statisticamente a favore delle bianconere, le quali vantano una sola sconfitta, risalente al 4 Novembre 2018 (3-0), a fronte di 8 vittorie e 2 pareggi. Inoltre, come riportato anche dalle statistiche Opta, sono due le giocatrici rossonere ad aver segnato più di un gol contro la Juventus: capitan Bergamaschi e Lindsey Thomas, entrambe a quota 2 reti in Coppa Italia contro le bianconere. Per le due guerriere è stata una stagione molto combattuta e di qualità: Valentina Bergamaschi, a quota 7 reti e tre assist, continua a dimostrarsi una vera stacanovista e ad essere sempre pronta ad aiutare la squadra in qualsiasi posizione; la francese Lindsey Thomas, attuale capocannoniere della squadra di Ganz con i suoi 10 gol e tre assist, si è guadagnata la fiducia dei tifosi partita dopo partita, rivelandosi decisiva e concreta nel corso della stagione.