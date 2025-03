Serie A Femminile, Milan, debutto nella seconda fase: a Firenze per invertire il trend

Ha ufficialmente inizio la seconda fase della Serie A Femminile eBay. Oggi spazio alla poule salvezza, con Lazio-Sampdoria e Sassuolo-Napoli ad aprire il programma, mentre domani toccherà alla poule scudetto. Se da un lato la Juventus affronterà la Roma campione in carica, distante dieci punti in classifica, sull’altro fronte c’è il Milan di coach Bakker, impegnato in un’impegnativa trasferta contro la Fiorentina di De la Fuente, con calcio d’inizio alle ore 18:00.

Le rossonere arrivano a questa fase con un percorso altalenante alle spalle. Dopo un avvio complicato, segnato dalla sconfitta di misura contro il Como, la squadra ha trovato punti preziosi nel finale di gara contro Napoli e Sassuolo. Non sono mancati momenti di grande intensità, come nei due derby terminati 1-1, né vittorie significative, come l’emozionante 3-2 contro la Roma. In quell’occasione, dopo lo svantaggio iniziale, il Milan ha reagito con le reti di Arrigoni e Koivisto, completando la rimonta grazie a Cernoia, abile a ribadire in rete una respinta corta del portiere su un tiro di Renzotti.

Ora, però, l’attenzione è tutta sulla trasferta di Firenze. I precedenti non sorridono al Milan: come riportato anche dalle statistiche Opta, la Fiorentina è imbattuta negli ultimi sei confronti diretti in Serie A, con due vittorie e quattro pareggi. Nella regular season, le rossonere erano passate in vantaggio al 3’ con Ijeh, salvo subire la rimonta viola già nel primo tempo e chiudere sull’1-2. Al ritorno, invece, il Milan era riuscito a risalire da uno svantaggio di due reti, ma ha sprecato l’occasione di completare il sorpasso fallendo un calcio di rigore con Karczewska nei minuti finali.

Partire con il piede giusto in questa seconda fase sarà cruciale per il Milan, chiamato a rilanciarsi dopo una regular season segnata da luci e ombre. La sfida con la Fiorentina rappresenta già un primo banco di prova fondamentale.