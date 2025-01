Serie A Femminile, obiettivo poule scudetto: il Milan cerca il colpo contro la Roma

La 16ª giornata della Serie A Femminile eBay si è aperta con la vittoria della capolista Juventus, che ha superato l’Inter di Piovani con un secco 2-0. Oggi i riflettori si spostano su un altro big match, con il Milan di Bakker che ospita le attuali campionesse d’Italia al Puma House of Football.

Per le rossonere, la gara assume un’importanza cruciale: non solo devono mantenere viva la corsa per un posto nella poule scudetto, ma sono chiamate a invertire una tendenza negativa nei confronti diretti con le giallorosse. Negli ultimi dieci incontri in Serie A, infatti, il bilancio pende nettamente a favore della Roma, con 6 vittorie e 4 pareggi.

Le ragazze di Spugna arrivano a questa sfida forti del terzo posto in classifica e della prestigiosa vittoria per 3-1 contro la Juventus, siglata dalle reti di Dragoni, Giugliano e Linari. Dal canto suo, il Milan si presenta dopo la sofferta ma preziosa rimonta contro la Sampdoria, in una partita dai due volti, dove le rossonere hanno mostrato maggiore determinazione e aggressività nella ripresa.

La sfida di oggi non rappresenta solo un crocevia per il campionato, ma ha anche un impatto psicologico importante in vista del ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Dopo l’1-1 dell’andata, le rossonere sono chiamate a mantenere alta la concentrazione e il ritmo competitivo per puntare a un risultato positivo in entrambe le competizioni.