Serie A Femminile, oggi inizia la 24esima giornata. Milan col Sassuolo alle 18

La prima fase della Serie A Femminile entra nel rush finale con già tre squadre sicure di partecipare alla Poule Scudetto – Roma, Juventus e Fiorentina – e ben cinque che si giocano i due posti rimanenti – Inter, Sassuolo, Como, Sampdoria e Milan – nelle ultime tre giornate.

In questo fine settimana andrà così in scena un primo scontro diretto fra le neroverdi emiliane e le rosonere milanesi con le seconde che in caso di sconfitta vedrebbero allontanarsi, in maniera decisiva, le possibilità di conquistare la quinta piazza. Un'occasione ghiotta per le ragazze di Piovani per eliminare dalla corsa una rivale pericolosa e attrezzata nonostante le difficoltà stagionali. L'altra partita del sabato invece sarà il testacoda fra Napoli e Roma: sulla carta è sfida impari visti i 39 punti di distacco e le zero vittorie delle azzurre, ma in Coppa Italia le partenopee hanno sorpreso le giallorosse all'andata, venendo poi però eliminate.

Domenica invece l'Inter andrà a far visita al Pomigliano penultimo in classifica e poi si metterà in poltrona per vedere cosa faranno la Sampdoria, impegnata sul campo della Fiorentina (diretta su RaiSport), e il Como che chiuderà la giornata in casa della Juventus.

Serie A Femminile, 24ª giornata

Sabato 10 Febbraio

Napoli-Roma 15:00

Sassuolo-Milan 18:00

Domenica 11 Febbraio

Pomigliano-Inter 12:00

Fiorentina-Sampdoria 15:15 (diretta RaiSport)

Juventus-Como 18:00

CLASSIFICA

Roma 42

Juventus 34

Fiorentina 33

Inter 23

Sassuolo 20

Como 18

Sampdoria 18

Milan 15

Pomigliano 6

Napoli 3

Classifica marcatrici: Boquete (Fiorentina) 7, Catena (Fiorentina) 7, Beerensteyn (Juventus) 7, Viens (Roma) 7, Linari (Roma) 7, Cambiaghi (Inter ) 6, Giugliano (Roma) 5, Caruso (Juventus) 5, Girelli (Juventus 5), Thomas (Juventus) 5, Staskova (Milan) 5, Janogy (Fiorentina) 5