Serie A Femminile, regular season al giro di boa: verso il big match Milan - Juventus

La 18ª giornata di Serie A Femminile eBay segna l'ultimo atto della regular season, con particolare attenzione al big match delle 15:00 tra Milan e Juventus. In programma anche Fiorentina-Roma nel pomeriggio, mentre Lazio-Inter (con le nerazzurre avanti di due reti) e Sampdoria-Sassuolo sono attualmente in corso.

Il Milan di Bakker arriva all’appuntamento con una striscia positiva di quattro risultati utili consecutivi: il pareggio con la Sampdoria e le convincenti vittorie contro Napoli, Roma e Sassuolo hanno consolidato la crescita della squadra, ora chiamata a una prova di maturità per blindare un posto nella poule scudetto.

Il bilancio degli scontri diretti pende nettamente a favore della Juventus, con l'ultimo successo bianconero datato 9 novembre, firmato Girelli, Caruso e Cantore. I numeri raccontano di una netta superiorità della squadra di Massimiliano Canzi, che ha inflitto al Milan ben 31 gol in 14 confronti diretti in Serie A. Tuttavia, la sfida odierna assume i contorni di un vero e proprio crocevia per le rossonere, che con una vittoria potrebbero consolidare il quarto posto e garantirsi l’accesso alla fase successiva.

Da inizio 2025, il Milan è la squadra che ha conquistato più punti in campionato, dimostrando una crescita costante e la capacità di superare ostacoli di rilievo. Contro la Juventus, serviranno compattezza, intensità e cinismo per capitalizzare il momento positivo e riscrivere la storia di questo confronto.