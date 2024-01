Serie A Femminile sempre più visibile: alcuni match saranno trasmessi in chiaro da DAZN

La Serie A Femminile diventa sempre più visibile grazie a un accordo con DAZN. La piattaforma online infatti trasmetterà alcuni match della stagione in corso fra i contenuti gratuiti disponibili. Le prime due gare che saranno trasmesse con questa modalità saranno Roma-Sampdoria in programma sabato 27 gennaio e Milan-Fiorentina nel fine settimana successivo (sabato 3 febbraio).

Il lancio di alcuni contenuti free rappresenta un’altra tappa strategica di DAZN verso la trasformazione in una più ampia piattaforma di riferimento per tutti gli appassionati di sport: “La nostra visione è di portare l’esperienza sportiva più innovativa al maggior numero di tifosi possibile a livello globale e il lancio della modalità free è un altro passo che va in questa direzione. Offrendo la migliore proposta per i detentori dei diritti e la migliore app per i fan, stiamo lavorando per coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati in un ecosistema completo e interattivo che possa regalare tutte le emozioni del grande sport”, commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.