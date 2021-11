Serie A Femminile, una vittoria che Vale i tre punti contro l'Empoli

Ottava giornata di Serie A Femminile e prima gara del mese di Novembre: Milan – Empoli, una sfida importante su ambo i fronti. Se da un lato si tratta di una vittoria fondamentale per le rossonere in chiave Champions, dall’altro lato la squadra di Ulderici è a pari punti con il Napoli (reduce dalla vittoria contro la Lazio) e in zona retrocessione. In termini di classifica ovviamente la musica è ben diversa per la squadra di Ganz che sale a quota 19 punti e allunga le distanze con la Roma e l’Inter.

I PRECEDENTI

Con la vittoria di oggi continua la striscia di risultati positivi per le rossonere contro l’Empoli. Le ultime due sfide della stagione 2020-2021 di fatto sorridono entrambe alla squadra di Ganz: 0-3 all’andata grazie alle reti di Jane, capitan Giacinti e Tucceri Cimini e vittoria di misura al ritorno per 1-0. L’unica sconfitta risale invece al 12 Gennaio 2020: dopo essere passate in svantaggio per due volte, le padrone di casa accorciano le distanze con la rete di Tucceri Cimini all’89’ ma non riescono ad agganciare il pari finale.

IL MATCH

Nonostante il discreto impatto iniziale da parte delle rossonere, scese in campo con la grinta giusta, organizzate e ben posizionate in campo, l’impressione è che si tratti di una partita equilibrata e a tratti ostica. Ciononostante, le prime occasioni della gara sono a tinte rossonere: prima con Nina Stapelfeldt al 3’ che va in pressione, recupera palla e cerca di sorprendere la difesa dell’Empoli e poi con il calcio d’angolo battuto da Agard al 9’ e la doppia chance per Bergamaschi e Adami bloccata sulla linea da Ciccioli. Passano i minuti e la partita continua a muoversi su un equilibrio precario, con l’Empoli ben posizionato in campo e che spinge le rossonere a sfruttare in particolare le situazioni su palla inattiva. Al 16’ si accende la giocatrice francese Lindsey Thomas con una bella progressione in velocità, subisce fallo e guadagna un calcio di punizione. Un minuto dopo c’è però un capovolgimento dei fronti con la pericolosa occasione Empoli e la bellissima parata di Maya Korenciova – la migliore in campo- sulla conclusione di Dompig. Verso la fine della prima frazione di gara, il Milan cerca di sfruttare al 39’ un altro calcio d’angolo: il tiro di Linda Tucceri Cimini dalla bandierina è preciso e diretto in porta, ma viene bloccato dall’estremo difensore azzurro. Finisce così il primo tempo, con il risultato di 0-0 e la sensazione che basti un guizzo, un pizzico di cattiveria in più per portare a casa i 3 punti. Ed è proprio così. Cinque minuti dopo l’inizio del secondo tempo mister Ganz prova a modificare l’assetto in campo, facendo entrare Valentina Giacinti al posto di Miriam Longo e la giovane new entry lituana Jonusaite al posto di Stapelfeldt. Da qui in poi inizia una fase di possesso che porta il Milan vicino alla rete del vantaggio in diverse occasioni. Tuttavia la partita si sblocca solo al 67’, grazie all'azione di Valentina Bergamaschi che recupera un’importante palla con sicurezza e caparbietà, parte in corsa e regala un assist per Capitan Giacinti che non può assolutamente sbagliare sotto porta. Galvanizzato dal gol, il Milan ci riprova qualche minuto dopo, al 69’ con Thomas, la quale perde però il contatto con la palla e sciupa un’importante occasione a porta vuota. Nei minuti finali squilli da entrambe le parti: all’82’ con il palo clamoroso di Greta Adami e all’87’ con il salvataggio sulla linea della porta di Linda Tucceri Cimini, instancabile e presente in ogni zona del campo. Termina così non una delle prestazioni più brillanti delle rossonere, ma sicuramente funzionale dal punto di vista del rendimento.

LA PROSSIMA GARA

Con la vittoria di oggi (la seconda consecutiva contro Fiorentina ed Empoli) il Milan continua la corsa Champions e si prepara alla prossima giornata di Serie A Femminile, l’importante trasferta contro il Pomigliano di Domenico Panico, reduce da tre vittorie consecutive e attualmente al settimo posto in classifica.