Serie A Femminile, vittoria al cardiopalma per la squadra di Bakker: termina 0-1 la sfida contro il Napoli

Al via la quinta giornata di Serie A Femminile eBay con la vittoria per 3-1 della Fiorentina sul Como e il pari nel big match tra Inter e Roma. Nella sfida pomeridiana, la Juventus si è imposta per 2-0 sulla Samp, grazie alla doppietta di Girelli, mentre oggi è il turno di Lazio - Sassuolo e della trasferta allo Stadio Giuseppe Piccolo di Cercola tra Napoli e Milan. La squadra di Coach Bakker, grazie al centro di Dompig di orgoglio nel finale di gara, riesce a trovare continuità dopo il pari contro l’Inter e il primo successo stagionale nella gara contro la Lazio, vinta per 2-1 grazie alle reti di Piga e Karczewska

Il match

Nessuno occasione potenzialmente pericolosa nei primi minuti di gioco, con entrambe le squadre in fase di equilibrio e di studio dell’avversario. Il primo squillo della gara è di fatto rossonero, al 16’, con una bella azione corale e la conclusione in rete di Dompig, che obbliga Bacic all’intervento. Verso la mezz’ora di gioco è il Diavolo a crescere e a sfiorare la rete del vantaggio al 27’, con l’errore in fase di impostazione delle azzurre, la ripartenza in velocità di Nadim, l’ assist al bacio per Renzotti che prova il tiro, ma termina fuori di poco al lato della porta.

Nella ripresa, il Milan prova a premere il piede sull’acceleratore, con Dompig che supera la difesa avversaria, si accentra e va alla conclusione, ma il tiro termina debole ancora una volta tra le braccia di Bacic. Al 50’ è la squadra di Mango a sfiorare la rete dell’1-0 con il palo clamoroso colpito da Jelcic, la respinta di Giuliani e il tiro di Giordano che non trova lo specchio della porta. Al 64’ le rossonere provano ad affacciarsi pericolosamente nell’area avversaria, con il recupero e la ripartenza di Dompig sulla fascia, il cross di Cernoia per Nadim che devia di testa, ma trova l’uscita del portiere avversario. Sul finale di gara, nel pieno dei minuti di recupero, la squadra di Coach Bakker sblocca di fatto il risultato grazie alla caparbietà di Dompig che riesce a trovare la deviazione decisiva in rete dopo una serie di rimpalli nell’ area piccola e a regalare la rete dell’1-0 finale alla compagine di squadra.