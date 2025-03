Serie A femminile, vittoria in rimonta per le rossonere: la Roma cade al Puma House of Football

La quarta giornata della seconda fase di Serie A Femminile eBay si apre con il successo della Lazio sul Sassuolo nella poule salvezza. Sul versante opposto, la poule scudetto propone il big match tra Milan e Roma, con le rossonere reduci da tre pareggi consecutivi, caratterizzati da prestazioni solide e grande attenzione in entrambe le fasi di gioco. La Roma di mister Spugna, attualmente a quota 38 punti, arriva al Puma House of Football forte del successo per 2-1 ottenuto contro l'Inter nella seconda giornata.

IL MATCH

Bastano appena 4 minuti alla Roma per sbloccare il risultato: Thorgersen pennella un cross in area, Piga commette un errore in fase difensiva e Viens ne approfitta con una conclusione sul primo palo che vale lo 0-1 giallorosso. Il Milan non tarda a reagire: all'8', Renzotti disegna un ottimo cross per Dompig, che tenta la conclusione senza riuscire a impattare con precisione. Al 28', le rossonere trovano il meritato pareggio grazie a Ijeh, al termine di un'azione corale ben orchestrata. Dompig avvia l'azione, serve Koivisto che mette in mezzo un pallone invitante, sul quale la numero 19 rossonera si avventa con tempismo per siglare la rete dell’1-1. La prima frazione si chiude in equilibrio, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi e nessuna occasione realmente pericolosa da segnalare.

Nella ripresa, la Roma sfiora il vantaggio al 49' con la perfetta coordinazione di Giugliano che non riesce a imprimere potenza e precisione alla conclusione. Al 60', il Milan si rende pericoloso sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Mascarello batte il corner, Cernoia rimette il pallone in area, la difesa giallorossa respinge e Arrigoni tenta la conclusione dalla distanza, con la sfera che termina di poco a lato. Due minuti dopo, al 62', le rossonere completano la rimonta con una splendida giocata di Dompig: dopo un controllo elegante, si accentra e lascia partire un destro chirurgico che si insacca nell'angolino, firmando il 2-1. Nel finale, la Roma prova a spingere alla ricerca del pareggio, creando diverse opportunità. Al 75', l'ex rossonera Giacinti si rende particolarmente pericolosa con una conclusione centrale, ma Giuliani risponde presente, salvando il risultato con un intervento decisivo. Nel pieno del recupero, al 95', è Giorgia Arrigoni a chiudere definitivamente il match con un sinistro di potenza dalla distanza che si stampa nell'angolino alto della porta, regalando il 3-1 finale alle compagne di squadra.