Thaisa Moreno vince il premio per il miglior gol della stagione

Thaisa Moreno, centrocampista del Milan Femminile, è stata insignita col premio del "Miglior gol stagionale". E' stata premiata la bordata da fuori area della brasiliana contro la Juventus. Ad annunciare il premio è stato il profilo Twitter del Milan.

Season Awards: Rossonere’s Goal of the Season

You’ve crowned Thaisa’s as the best goal scored by our Rossonere. Congratulations Thaisa!



Il primo Award di fine stagione è stato assegnato

È il bolide di Thaisa contro la Juve il gol più bello delle rossonere! @emirates pic.twitter.com/Oz5cxYDBfH