Troppa Roma per un Milan Femminile poco più che discreto: le rossonere battute 0-2 dalla capolista

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Perde il Milan Femminile: le rossonere perdono per 0-2 al cospetto della capolista, che si impone grazie alla doppietta di Giugliano. Troppa Roma per un Milan poco più che discreto: le giallorosse dominano il primo tempo senza trovare il gol, per poi colpire due volte nella ripresa quando le rossonere sembravano essersi destate dal torpore. Per le ragazze di Ganz troppi errori tecnici e di posizionamento in difesa: si chiude quindi con una sconfitta il 2022 casalingo, non tanto positivo, del Milan Femminile. Prossimo appuntamento sabato pomeriggio, in trasferta contro il Sassuolo