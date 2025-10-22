Breno-Milan Futuro: le formazioni ufficiali. Ibrahimovic titolare

Breno-Milan Futuro: le formazioni ufficiali. Ibrahimovic titolare
Oggi alle 14:39MILAN FUTURO
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Breno-Milan, recupero della settima giornata di Serie D. Fischio d’inizio alle ore 15:00.

BRENO: Grasso, Lorini, Tagliani, Valenti, Castelli, Valsecchi, Senatore, Bigolin, Papa, Barcella, Tosi. A disp.: Braga, Canonici, Randazzo, Servalli, Bezati, Pezzutti, Cretti, Berna, Baldella. All. Bersi

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Torriani; Cappelletti, Dutu, Vladimirov, Karaca; Eletu, Hodzic; Perina, Ibrahimovic, Sia; Domnitei. A disp.: Bouyer, Borsani, Minotti, Perrucci, Geroli, Branca, Ossola, Magrassi, Lontani. All. Oddo

Arbitro: Cafaro di Alba-Bra