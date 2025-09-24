Casatese Merate-Milan Futuro, le ufficiali: sorprese Odogu e Balentien titolari
Quarta giornata del campionato di Serie D, girone B per il Milan Futuro che, dopo aver collezionato 7 punti nei primi tre impegni, oggi sarà ospite alle ore 16 della Casatese Merate. Potrete seguire la gara attraverso il live testuale dell'inviato di MilanNews.it. Di seguito si riporta la formazione del Milan con la presenza in attacco, dal primo minuto, di Cheveyo Balentien, ieri in campo poco più di 20 minuti con la prima squadra nel secondo tempo della vittoria in Coppa Italia contro il Lecce. A sorpresa c'è anche David Odogu, anche lui in campo ieri sera nei minuti finali.
MILAN (4-3-3):
Pittarella
Cappelletti, Dutu, Odogu, Karaca
Hodzic, Geroli, Branca
Perina, Balentien, Sia
A disposizione: Bouyer, Bianchi, Perrucci, Minotti, Perera, Mancioppi, Ossola, Asanji, Domnitei. All. Massimo Oddo
