Coppa Italia Serie D: le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Varesina
Queste le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Varesina, gara secca valida per i trentaduesimi di Coppa Italia Serie D:
MILAN FUTURO: Bouyer; Cappelletti, Minotti, Zukic, Borsani; Ossola, Geroli, Hodzic, Branca; Magrassi, Castiello. A disp.: Bianchi, Karaca, Dutu, Mercogliano, Sala, Eletu, Sia, Domnitei, Ibrahimovic. All.: Oddo.
VARESINA: Maddalon, Cavalli, Larhrib, Andreoli, Costantino, Ornaghi, Pirola, Valesina, Testa, Grieco, Franzoni. A disp.: Bovi, Miconi, Vaz, Rosa, Chesa, Guri, Tassani, Camarlinghi, Banaga. All.: Gheller.
