VIDEO - Riguarda il super gol di Magrassi contro la Varesina

VIDEO - Riguarda il super gol di Magrassi contro la VaresinaMilanNews.it
© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com
Ieri alle 23:20MILAN FUTURO
di Manuel Del Vecchio

Quasi una settimana fa Andrea Magrassi, attaccante del Milan Futuro, segnava contro la Varesina uno dei gol più belli della sua carriera: l'attaccante, subentrato nel finale di partita, ha vinto il match al minuto 93 con un destro dai 25 metri che si è insaccato infermabile sotto l'incrocio dei pali.

Riguarda la rete formidabile nel video in calce all'articolo!