Coppa Italia Serie D, oggi si giocano i sedicesimi. Il Milan Futuro deve ancora giocare i 32esimi
Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato il programma completo dei sedicesimi di Coppa Italia, in calendario mercoledì 22 ottobre alle ore 15. In particolare, si è ricorso al sorteggio per stabilire l’ordine di svolgimento di sei partite in virtù dei risultati maturati nel turno precedente: si tratta di Correggese-Prato, Pavia-Piacenza, Ancona-Atletico Ascoli, Notaresco-Albalonga, Citta’ di Fasano-Savoia e Mestre-Brian Lignano. Quest’ultima è stata posticipata al 29 ottobre (ore 14.30) per la concomitanza del recupero di campionato del Mestre contro il Vigasio. Nella stessa data si giocherà anche l’ultima sfida dei trentaduesimi Milan Futuro-Varesina, la vincente affronterà la Virtus CiseranoBergamo (data da destinarsi).
COPPA ITALIA SERIE D - Sedicesimi
Novaromentin-Asti
Pistoiese-Vado
Correggese-Prato
Pavia-Piacenza
Club Milano-Nuova Sondrio
Virtus CiseranoBergamo-Vinc. Milan Futuro/ Varesina *data da destinarsi
Rovato Vertovese-Este
Mestre-Brian Lignano *29 ottobre ore 14.30
Valmontone-Orvietana
Ancona-Atletico Ascoli
Notaresco-Albalonga
Unipomezia-Trastevere
Citta’ di Fasano-Savoia
Francavilla-Martina
Reggina-Nocerina
Sancataldese-Castrumfavara
