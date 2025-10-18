Domani ritorna in campo anche Milan Futuro: quando e contro chi giocano i rossoneri

Domani pomeriggio si rivedrà anche il Milan Futuro in campo. Nello specifico i rossoneri, che in questa sosta per le Nazionali hanno visto due gare rimandate, una di campionato e una di Coppa Italia di categoria, torneranno a giocare in Serie D. La squadra di Massimo Oddo, che prima della sosta ha patito la prima sconfitta stagionale, ospiterà domenica al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno il Caldiero Terme, squadra retrocessa proprio con il Milan dalla Serie C nell'ultima stagione. La partita si giocherà alle ore 15.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE B DI SERIE D

Chievo Verona 16 punti
Folgore Caratese 16
Villa d'Almé 14
Brusaporto 13
Casatese Merate 12
Milan Futuro 11*
Virtus Ciserano 10
Real Calepina 10
Oltrepò 10
Castellanzese 9
AC Leon 8
Breno 7*
Caldiero Terme 7
Scanzorosciate 7
Varesina 6
Vogherese 6
Pavia 3
Sondrio 0

*una partita in meno