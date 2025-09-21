Dove vedere Milan Futuro-ChievoVerona in diretta TV e streaming
Dopo la vittoria contro il Pavia e il pareggio contro il Leon, il Milan Futuro oggi pomeriggio torna in campo per il terzo turno del campionato di Serie D.Di fronte un avversario ostico e di prestigio come il Chievo Verona che alle ore 15 farà visita ai rossoneri al "Felice Chinetti". Nella squadra veronese, a punteggio pieno dopo due partite, c'è anche un grande ex come Alberto Paloschi. La partita sarà visibile in diretta sull'app ufficiale del Milan.
Di seguito la classifica di Serie D aggiornata dopo il recupero della prima giornata tra Milan Futuro e Leon.
Chievo Verona 6 pt
Folgore Caratese 6 pt
Oltrepo' FBC 5 pt
Caldiero Terme 4 pt
Milan Futuro 4 pt
Villa Valle 3 pt
Scanzorosciate 3 pt
Brusaporto 3 pt
Ciserano Bergamo 2 pt
Breno 2 pt
Castellanzese 2 pt
Leon 2 pt
Vogherese 1 pt
Casatese Merate 1 pt
Varesina 0 pt
Nuova Sondrio 0 pt
Pavia Calcio 0 pt
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan