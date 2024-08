È fatta per Hodzic del Bologna: il classe 2005 farà parte del Milan Futuro

Non solo prima squadra, il Milan sta lavorando tanto, ed anche bene, per mettere a disposizione di Daniele Bonera una squadra forte che possa non essere solo una "semplice" comparsa in Serie C. Le prime due uscite stagionali contro Lecco e Novara l'hanno dimostrato, ma l'impressione è che la dirigenza rossonera voglia puntare sempre più in alto, e l'ultimo rinforzo lo conferma.

Stando infatti a quanto riportato da Fabrizio Romano sui propri profili social, proprio in queste ore il Milan starebbe firmando tutti i documenti necessari per far sì che il talento classe 2005 del Bologna, Demirel Hodzić, diventi un nuovo calciatore del Milan Futuro.

Il centrocampista sarà dunque parte integrante del progetto tecnico di Daniele Bonera, anche se a detta del collega il ragazzo potrebbe spesso tornare utile anche alla prima squadra.