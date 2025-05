Lucchese fallita. Ecco come il Milan Futuro può evitare la Serie D l'anno prossimo

vedi letture

Nella stagione che verrà il Derby di Milano potrebbe disputarsi non solo in Serie A o Coppa Italia, ma anche in Serie C (anche se ci sono diverse variabili in gioco). Questo perché sia il Milan, nonostante la retrocessione in Serie D con la formazione U23, che l'Inter, con l'avvio del progetto seconda squadra, puntano a giocare in Lega Pro nella prossima stagione. Tutto dipenderà dalle regole che disciplinano l’integrazione degli organici della terza serie, in particolare in caso di carenze di squadre.

Con un comunicato del 7 febbraio 2025, la FIGC ha stabilito l’ordine di priorità per eventuali integrazioni nel campionato di Serie C 2025/26, nel caso si liberassero posti a causa di mancati adempimenti o esclusioni. In cima alla lista ci sono le seconde squadre dei club di Serie A, seguite dalle società provenienti dalla Serie D e, infine, da quelle retrocesse dalla Serie C. Queste integrazioni si attivano solo dopo il 6 giugno 2025, nel caso in cui emergano posti vacanti per rinunce, revoche di affiliazione o domande d’iscrizione respinte, riporta Calcio e Finanza.

Diversa, invece, è la procedura per la riammissione, che non riguarda le seconde squadre nemmeno se retrocesse. La riammissione può avvenire prima della scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione solo in specifici casi, come il fallimento di un club di Serie C, sanzioni sportive che comportano esclusione o retrocessione d’ufficio, o rinunce all’iscrizione.

Tornando alle seconde squadre, nel caso si liberi un posto in Serie C, l’Inter avrebbe la priorità per l’ammissione, posizionandosi in cima alla graduatoria. Anche tra le Under 23 esiste un ordine di precedenza basato su tre criteri:

- la convocazione dei giovani nelle Nazionali italiane (40%),

- la posizione finale nell’ultimo campionato (30%),

- la media spettatori nelle stagioni dal 2018/2019 al 2024/2025 (30%).

Sulla base di questi parametri, l’Inter precede il Milan nella corsa all’iscrizione in Serie C. Se ci fossero più posti vacanti, dopo l’Inter verrebbero considerate società della Serie D e, successivamente, quelle retrocesse dalla Serie C. Il Milan, dunque, si ritrova solo in quarta posizione nella graduatoria per un eventuale ripescaggio.

Per poter essere riammesso ed evitare la Serie D, al Milan servirebbe la bocciatura di almeno quattro domande di iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Tutte le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il 6 giugno 2025, termine prorogato all’11 giugno 2025 solo per le squadre che disputeranno la finale dei playoff.