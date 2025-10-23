Il Milan coltiva i suoi talenti: Emanuele Sala verso il rinnovo

vedi letture

I rinnovi della prima squadra non sono gli unici prioritari del Milan, a dimostrarlo è l'intesa praticamente raggiunta per il rinnovo di Emanuele Sala, centrocampista classe 2007 e pedina fondamentale di Milan Futuro. Come riporta Tuttomercatoweb, dopo i contatti delle ultime settimane, si va verso un accordo che legherà il giovane centrocampista in maglia rossonera fino al 2029 più uno di opzione o fino al 2030 direttamente.

IL GIOCATORE: 18 anni ancora da compiere, a fine novembre, è stato convocato in prima squadra nella partita contro la Fiorentina viste le numerose assenze nel reparto in mezzo al campo. Lo scorso anno è stato grande protagonista con la Primavera dove ha siglato 5 gol e 2 assist in 32 presenze tra campionato, coppe e play off. Quest'anno è avvenuta la promozione in Milan Futuro dove ha collezionato due presenze, una contro la capolista Chievo, match tra l'altro vinto dai rosoneri per 3-2