Le pagelle di Milan Futuro-Caldiero Terme: Sia e Branca deludono, bene Cappelletti e Geroli

Di seguito le pagelle di Milan Futuro-Caldiero Terme di Serie D.

TORRIANI 6: spettatore non pagante nonostante i gol subiti. Nell'arco 90 minuti, infatti, non è mai stato costretto a compiere qualche intervento particolarmente complicato.

CAPPELLETTI 6: partita attenta, di spinta e sacrificio. Come al solito instancabile.

MINOTTI 5.5: oggi è mancata la sua regia. Se il Milan spesso e volentieri non è riuscito ad andare tante volte in verticale è perché il 5 non è mai riuscito in questo suo compito.

DUTU 5.5: meno brillante rispetto al solito (Dal 80' PERRUCCI S.V.)

BORSANI 6: prestazione attesa, in entrambe le fasi. Bravo a gestire sempre gli interventi nonostante un cartellino giallo che gli gravava sulle spalle.

GEROLI 6: prestazione in continuo crescendo la sua, fatta di ottime letture in entrambe le fasi. (Dal 53' IBRAHIMOVIC 5.5: dal suo ingresso in campo ci si aspettava esplosività, ma lo svedese non è mai riuscito ad entrare realmente in partita)

HODZIC 5.5: soggetto di richiami da parte della panchina. Era suo compito velocizzare la manovre e talvolta abbassarsi sulla linea dei difensori per costruire dal basso. Lo ha fatto, ma non come avrebbe voluto Oddo.

BRANCA 5.5: un giocatore esperto come lui dovrebbe fare la differenza là in mezzo, ma non è riuscito ad incidere come invece è solito fare. (Dal 80' ELETU S.V.)

PERINA 6: tra i migliori lì davanti. Clamoroso il rigore che non gli è stato fischiato a favore. (Dal 64' VLADIMIROV 5.5: non si è praticamente mai visto)

DOMNITEI 6: corre e si danna senza però diventare mai pericoloso. Più prezioso in fase di copertura. (Dal 80' MAGRASSI 5: è suo l'autugol del raddoppio ospite)

SIA 5.5: partita sottotono. Mai realmente al centro del gioco.

Allenatore MASSIMO ODDO 5.5: con i cambi non è riuscito a cambiare l'inerzia della partita.