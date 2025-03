live mn Pineto-Milan Futuro (2-1): niente da fare. Rossoneri rimontati nella ripresa

vedi letture

FINE PARTITA, PINETO-MILAN FUTURO 2-1. Niente da fare per il Milan Futuro, arriva la quinta sconfitta nelle ultime sei. Dopo un ottimo primo tempo, forse il migliore della stagione, i rossoneri subiscono un gol a inizio ripresa dal neo entrato Marrancone nato da un errore di Malaspina e non riescono a reagire. La squadra di Oddo prova a giocare e non soffre ma al secondo tiro in porta degli abruzzesi, un colpo di testa di Gambale appena entrato sfuggito a un disattento Camporese, fanno il 2-0 al 73°. Si aggiunge anche la sfortuna per i rossoneri che colpiscono una doppia traversa in pochi secondi con Quirini e si vedono togliere un rigore dall'assistente dopo che l'arbitro Mazzoni aveva fischiato la massima punizione. Il Milan Futuro rimane ultimo in classifica e ora la salvezza diretta è quasi impossibile.

95' Ammonito Camporese

95' Palo del Pineto! Quirini, in apnea, sbaglia l'appoggio di testa e favorisce Bruzzaniti che con il colpo sotto supera Raveyre ma trova il palo

94' Ultima mossa di Oddo: esce Alesi ed entra Hodzic

92' Super parata di Tonti che vola e toglie dalla porta il gran destro di Alesi su una bella palla lavorata da Magrassi... Partita stregata

90' Quattro minuti di recupero

85' Cambio per il Pineto: esce Tunjov per Baggi

81' Gigantesco e incredibile parapiglia. L'arbitro Mazzoni fischia un rigore in favore di Milan Futuro per un fallo di mano in area di rigore ma davanti alle proteste feroci dei giocatori del Pineto e del sussidio dell'assistente inverte la decisione... Si è perso tempo e gli animi si sono surriscaldati: ammonito Amodio nella confusione

80' Ammonito Hadziosmanovic

77' Terzo cambio: entra Omoregbe per Coubis

75' DOPPIA TRAVERSA MILAN! Clamoroso... Due legni in pochi secondi per Quirini che prima prende la traversa di testa su angolo e sugli sviluppi, con il piede, scheggia il montante... Sfortuna pazzesca per i rossoneri

73' GOL PINETO. Gli abruzzesi trovano il raddoppio ancora con gli uomini usciti dalla panchina: Chakir crossa in mezzo per Gambale che sfila alle spalle di un colpevole Camporese e batte Raveyre. 2-1 con due tiri in porta.

70' Doppio cambio nel Pineto: esce Marrancone con Fabrizi, entrano Chakir e Gambale

68' Riecco il Milan con Bozzolan subito molto attivo sulla sinistra con alcuni cross a ripetizione che vengono allontanati dal Pineto

66' Arriva il primo giallo della gara: ammonito Coubis per una trattenuta vistosa sul solito Marrancone

65' Si fa vedere il Pineto: ancora Marrancone protagonista che attacca centralmente e allarga per Fabrizi che prova il tiro a giro ma trova solo una deviazione in angolo

63' Primi cambi per Oddo. Entra Magrassi per Sia, entra Bozzolan per Fall

59' Il Milan ha subito il contraccolpo del gol: i padroni di casa non stanno mettendo alle strette i rossoneri ma senz'altro sono maggiormente in controllo in questa fase

54' Prova a scuotersi il Milan con un cross dalla sinistra di Bartesaghi per gli inserimenti di Sia e Quirini che però non riescono a trovare il pallone

49' Altro rischio Milan: Camporese tocca troppo leggermente su Raveyre che per fortuna riesce ad anticipare l'avversario che stava per approfittarne

47' GOL PINETO. Alla prima occasione vera della sua partita, il Pineto trova il pareggio con il neo entrato Marrancone. Errore di Malaspina in fase di costruzione che apre la strada al calciatore avversario che dal limite cerca l'angolo più lontano e lo trova con la complicità di un Raveyre non perfetto

45' Si ricomincia! Cambio nel Pineto con l'ingresso di Marrancone per Schirone

FINE PRIMO TEMPO, PINETO-MILAN FUTURO 0-1. Uno dei migliori primi tempi della stagione. Il Milan Futuro approccia la gara con il giusto atteggiamento, come contro il Perugia. Questa volta però la squadra di Oddo riesce a sfruttare la giusta occasione, al 25°, con Quirini che scaraventa nell'angolino il pallone dopo un bellissimo lancio in profondità di Branca. Tra i migliori da segnalare Gabriele Alesi, la cui posizione in mezzo al campo è di difficile lettura per la squadra abruzzese. Camarda propositivo e coinvolto, si mangia il raddoppio quattro minuti dopo il gol. Ora serve mantenere questa testa anche nel secondo tempo!

47' Rischia un po' il Milan Futuro nel finale di frazione con il Pineto che si butta avanti più con la rabbia che con lucidità

45' Due minuti di recupero

37' Che azione di Camarda che con forza, qualità e anche un po' di fortuna si fa metà fascia sinistra superando diversi avversari: entrato in area, si intestardisce e non riesce a concludere a rete

35' Spinge ancora il Milan con Sia che penetra dalla sinistra ma viene murato al momento del cross

32' Tunjov prova a sorprendere Raveyre con una punizione da posizione defilata ma il pallone esce abbondantemente

29' CAMARDA SI MANGIA IL RADDOPPIO! Bellissimo lancio panoramico di Quirini a premiare Camarda che si invola verso l'area ma sciupa sparando alto!

25' GOOOL DEL MILAN!! Altra ottima azione, finalizzata dall'inserimento di Quirini, pescato da una grande palla di Branca, che batte Tonti con un diagonale secco! Rossoneri meritatamente in vantaggio: 0-1!

22' Ancora una bella trama rossonera con il Pineto che è in difficoltà: imbucata laterale di Fall per Camarda che cerca di mettere il pallone in mezzo basso ma viene respinto

19' Cambio nel Pineto: non ce la fa Pellegrino. Al suo posto Gatto

18' Altra bella occasione per il Milan! Ancora Alesi protagonista che si accentra con rapidità e cerca la precisione sull'angolo lontano: altra ottima risposta di Tonti!

17' Lungo stop per un infortunio a Pellegrino del Pineto: si riparte

13' Ancora i padroni di casa, il tiro di Ienco si spegne sull'esterno della rete con il Milan in controllo

10' Prova a rispondere il Pineto con un cross a cercare Fabrizi che però è troppo isolato e non riesce ad arrivare sul pallone

7' MILAN VICINO AL GOL! Grandissima azione rossonera: Camarda imbuca per Alesi che di prima intenzione mette a rimorchio per Sia che calcia a bnotta sicura ma trova il miracolo di Tonti!

5' Avvio gara a ritmi letargici, da entrambe le parti

1' Cominciata la partita!

- Le formazioni ufficiali:

PINETO (4-3-3): Tonti; Hadziosmanovic, De Santis, Marafini, Ienco; Tunjov, Amadio, Schirone; Pellegrino, Fabrizi, Bruzzaniti. A disp.: Marone, Barretta, Giannini, Stambolliu, Gambale, Borsoi, Baggi, Marrancone, Chakir, Pistillo, Di Giampietro, Gatto. All. Ivan Tisci

MILAN FUTURO (3-5-2): Raveyre; Coubis, Camporese, Bartesaghi; Quirini, Alesi, Malaspina, Branca, Fall; Camarda, Sia. A disp.: Nava, Pittarella, Bozzolan, Hodzic, D'Alessio, Magni, Minotti, Omoregbe, Paloschi, Turco, Vos, Magrassi. All. Massimo Oddo.

-----

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio! A breve, alle ore 18, il Milan Futuro scenderà in campo al "Mariani-Pavone" in Abruzzp per affrontare il Pineto in occasione del turno infrasettimanale di Serie C, valido per la 31esima giornata del girone B. Per i rossoneri, che attualmente sono ultimi a pari merito con altre due squadre, non esiste altro risultato se non la vittoria: la salvezza diretta è lontanta ma attualmente neanche i playout sono scontati, dunque servono i tre punti anche per accumulare fiducia in questo finale di stagione. Restate con noi per il live testuale della sfida!