Milan Futuro da sballo: rimonta e secondo posto in classifica

Un grandissimo Milan Futuro, sia per carattere che per prestazione tecnico-tattica, ha battuto ieri pomeriggio il Chievo Verona al "Felice Chinetti" per 3-2. Rimonta rossonera dopo essere stati in svantaggio di due gol nel corso del primo tempo: la squadra di Oddo, che stava giocando bene nonostante le due reti, non ha mollato e ha confezionato una bellissima rimonta firmata da Sia, Victor Eletu e Cappelletti. Una vittoria che mantiene imbattuta la squadra under 23 milanista e la proietta da sola al secondo posto in classifica.

Di seguito la classifica di Serie D aggiornata dopo la partita tra Milan Futuro e Chievo Verona valida per la terza giornata del Girone B:

Folgore Caratese 9 pt

Milan Futuro 7 pt

Chievo Verona 6 pt

Caldiero Terme 5 pt

Ciserano Bergamo 5 pt

Oltrepo' FBC 5 pt

Real Calepina 4 pt

Villa Valle 3 pt*

Varesina 3 pt

Leon 3 pt

Breno 3 pt

Brusaporto 3 pt*

Scanzorosciate 3 pt

Pavia Calcio 3 pt

Vogherese 2pt

Castellanzese 2 pt

Casatese Merate 2 pt

Nuova Sondrio 0 pt

* una partita in meno