Milan Futuro da sballo: rimonta e secondo posto in classifica
Un grandissimo Milan Futuro, sia per carattere che per prestazione tecnico-tattica, ha battuto ieri pomeriggio il Chievo Verona al "Felice Chinetti" per 3-2. Rimonta rossonera dopo essere stati in svantaggio di due gol nel corso del primo tempo: la squadra di Oddo, che stava giocando bene nonostante le due reti, non ha mollato e ha confezionato una bellissima rimonta firmata da Sia, Victor Eletu e Cappelletti. Una vittoria che mantiene imbattuta la squadra under 23 milanista e la proietta da sola al secondo posto in classifica.
Di seguito la classifica di Serie D aggiornata dopo la partita tra Milan Futuro e Chievo Verona valida per la terza giornata del Girone B:
Folgore Caratese 9 pt
Milan Futuro 7 pt
Chievo Verona 6 pt
Caldiero Terme 5 pt
Ciserano Bergamo 5 pt
Oltrepo' FBC 5 pt
Real Calepina 4 pt
Villa Valle 3 pt*
Varesina 3 pt
Leon 3 pt
Breno 3 pt
Brusaporto 3 pt*
Scanzorosciate 3 pt
Pavia Calcio 3 pt
Vogherese 2pt
Castellanzese 2 pt
Casatese Merate 2 pt
Nuova Sondrio 0 pt
* una partita in meno
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan