Milan Futuro, data e ora del prossimo impegno: domenica si gioca contro la Virtus Entella

Dopo gli ultimi risultati negativi, tra campionato e Coppa Italia Serie C, il Milan Futuro ha l'opportunità di chiudere il 2024 in modo positivo giocando in casa contro la Virtus Entella. L'appuntamento è per domenica pomeriggio al Chinetti di Solbiate Arno.

DOVE VEDERE MILAN-VIRTUS ENTELLA

Data: domenica 22 dicembre 2024

Ore: 15.00

Stadio: Felice Chinetti di Solbiate Arno

Diretta TV: Sky Sport, NOW Tv

Web: MilanNews.it